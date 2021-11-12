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Названа причина столкновения машины с поездом под Красноярском, где погибли 5 человек
12.11.2021 21:08
Фото: kurieronline.ru
По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение ПДД водителем "Газели", заявили представители Красноярской железной дороги (КЖД).
Жертвами аварии на перегоне Абалаково, где поезд врезался в автомобиль, стали пять человек. В больницу доставлены двое пострадавших.
Причиной столкновения с грузовым поездом могло стать нарушение правил дорожного движения водителем "Газели", рассказали журналистам в пресс-службе КЖД. По их данным, управлявший грузопассажирским автомобилем мужчина выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора.
В сообщении указано, что машинист грузового поезда применил экстренное торможение, как только заметил машину. Однако расстояние в тот момент не позволяло предотвратить столкновение. По информации КЖД, никто из локомотивной бригады в результате происшествия не пострадал.
В пресс-службе краевого главка МВД пояснили, что в прошлом нарушений у этой "Газели" зафиксировано не было. Водитель имел права категории "В". Собственником транспортного средства является предприятие, на котором трудились погибшие сотрудники. В момент аварии они возвращались домой после работы.
ЧП случилось в Лесосибирске на перегоне Абалаково, где грузовой поезд врезался в "Газель", в которой находилось семь человек. Пять пассажиров от полученных повреждений погибли на месте, еще одного вместе с водителем доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Пациенты находятся в реанимации.
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