Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Алека Болдуина подали в суд после убийства оператора

12.11.2021 18:11

Фото: news2.ru



Светопостановщик художественного фильма "Ржавчина" (Rust) Серж Светной обратился в суд с иском в отношении примерно двадцати человек, включая американского актера Алека Болдуина. Артист по неосторожности выстрелил в оператора Галину Хатчинс, после чего 42-летняя женщина скончалась.



Как стало известно, на Алека Болдуина подали в суд после убийства оператора на съемках фильма "Ржавчина", передает Associated Press (AP). В качестве истца выступил светопостановщик картины Серж Светной, адвокат которого заявил, что "на съемочной площадке не может быть боевых патронов".



Среди ответчиков указаны Алек Болдуин, также являвшийся продюсером этого фильма, передавший ему пистолет помощник режиссера Дэвид Холлс и Ханна Гутьеррес-Рид, которая была ответственной за использование оружия во время съемок картины.



ЧП случилось 22 октября в американском штате Нью-Мексико, где снимали вестерн "Ржавчина". Выстрелив из реквизитного пистолета, Болдуин смертельно ранил 42-летнюю гражданку Украины, работавшую оператором. Это произошло, когда артист тренировался доставать оружие из кобуры и прицелился в камеру.



Позднее Алек Болдуин вместе с женой Хиларией дал комментарии журналистам, чтобы их перестали преследовать. Артист назвал инцидент "событием один на триллион". Подчеркнув, что погибшая Хатчинс была его другом, актер вновь выразил готовность оказать ее мужу и семье поддержку.



Голливудский актер также добавил, что после трагического происшествия "чрезвычайно заинтересован" в том, чтобы использование огнестрельного оружия на съемочных площадках было ограничено.



Ранее в суд подали на американского рэп-артиста Трэвиса Скотта и организаторов концерта в Техасе, во время которого произошла давка. По уточненным данным, жертвами инцидента стали девять человек. Первоначально сообщалось о восьми погибших, но накануне в больнице скончался 22-летний студент Техасского университета. Кроме того, в критическом состоянии находится пострадавший на концерте девятилетний ребенок.



Автор: Злата Богатова

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