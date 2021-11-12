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Белорусской чемпионке мира по фристайлу выписали штраф в размере $1070
12.11.2021 04:35
Фото: vk.com
Суд Партизанского района Минска признал чемпионку мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках Александру Романовскую виновной в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий, передает ТАСС.
Титулованная белорусская спортсменка должна выплатить административный штраф, сумма которого эквивалентна примерно $1070.
Как стало известно, суд признал белорусскую фристайлистку Александру Романовскую виновной по ст. 24.23 Кодекса об административных правонарушениях, где указывается на нарушения в процессе организации и проведения массовых мероприятий.
Ранее в ГУВД Мингорисполкома подтвердили информацию о задержании титулованной спортсменки. Как заявила официальный представитель столичной милиции Наталья Ганусевич, за правонарушения, в которых заподозрили фристайлистку, ей грозил административный арест или штраф.
В прошлом Александра Романовская не раз становилась призером этапов кубка мира по фристайлу. В 2019 году она одержала победу на мировом чемпионате. При этом фристайлистка больше не входит в состав национальной команды Белоруссии по этому виду спорта. Как поясняла сама Романовская, из сборной ее исключили по причине того, что она выражала поддержку участникам протестных акций, охвативших страну после президентских выборов летом прошлого года.
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