Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Брата Нурмагомедова подозревают в наезде на полицейского

11.11.2021 21:13

Фото: ren.tv



Двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова стал фигурантом уголовного дела, передает ТАСС.



Задержанного в Москве Усмана Нурмагомедова вместе с его другом доставят в дагестанский Каспийск для проведения следственных действий.



Родственника Хабиба Нурмагомедова заподозрили в наезде на сотрудника полиции, передает ТАСС со ссылкой на представителей силовых структур. Следственный комитет России (СКР) по факту происшествия в аэропорту Каспийска уже возбудил уголовное дело по соответствующей статье.



Инцидент в Каспийске зафиксирован сегодня, 11 ноября, примерно в 11:30 по местному времени. Полицейские на КПП "Аэропорт" пытались остановить автомашину Toyota Camry. Водитель транспортного средства, которое следовало без номерных знаков и с затемненными стеклами, требования представителей властей проигнорировал. Он сбил оградительный барьер, а потом под колесами машины попал один из сотрудников полиции.



Пострадавшему потребовалась экстренная госпитализация, передают российские СМИ. В больнице у него диагностировали гематому головы и ушибы теменной области. После оказания первой помощи полицейского 1982 г.р. врачи отпустили домой восстанавливать здоровье в амбулаторном режиме.



Позже выяснилось, что в машине, сбившей силовика, ехал боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов. Через несколько часов после происшествия в Дагенстане он был задержан в столичном аэропорту Шереметьево вместе с приятелем.



Автор: Злата Богатова

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