Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Астраханец получил 9,5 лет за убийство во время оккультного обряда

11.11.2021 20:09

Фото: vk.com



Приволжский районный суд Астраханской области вынес приговор по делу местного жителя, который обвинялся в убийстве знакомого.



Преступление было совершено в ходе магического ритуала, передает пресс-служба регионального СУ СКР.



Мужчина был признан виновным и приговорен к наказанию в виде девяти с половиной лет лишения свободы. Отбывать срок ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск, поданный родственниками погибшего. Осужденный должен выплатить им два миллиона рублей в качестве компенсации причиненного материального вреда.



ЧП случилось 26 апреля, когда фигурант решился на проведение некого оккультного ритуала, чтобы к нему вернулась супруга. Он обратился к своему знакомому с просьбой о помощи, после чего они отправились за город, в лесополосу около дороги "Кирпичный завод - Три Протока".



В пустынном месте осужденный начал копать яму, чтобы поместить туда личные вещи - собственные и супруги. В этот момент его знакомый, который недавно приехал из Красноярского края, обругал ритуал и жену, с которой поклонник оккультизма хотел восстановить отношения. В ходе начавшей ссоры, которая переросла в потасовку, один из мужчины зарубил другого топором. Закидав труп ветками, он скрылся с места происшествия.



Автор: Злата Богатова

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