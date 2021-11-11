|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Сахалине спасли запутавшегося в сетях детеныша морской свиньи,
11.11.2021 16:51
Фото: ocdn.eu
Трое жителей Сахалина спасли детеныша морской свиньи, который запутался в сетях.
В соцсетях распространилась видеозапись, сделанная неравнодушными гражданами, которые помогли попавшему в беду млекопитающему.
Детеныш морской свиньи был замечен у южного побережья острова, когда сахалинцы вышли в Охотское море на моторной лодке от мыса Свободный. Увидев в сети морского обитателя, мужчина сначала подумали, что это маленькая касатка. Судя по опубликованным кадрам, сахалинцы разрезали сеть ножом, после чего животное смогло освободиться и уплыло. Очевидцы также отметили, что люди действуют очень безрассудно, оставляя в воде промышленные сети.
Позже под видео появился комментарий, что в Охотском море был спасен не детеныш косатки, а маленькая морская свинья.
Минувшим летом в соцсетях появилось видео, сделанное на побережье Татарского пролива в Александровске-Сахалинском. Местные жители вовремя заметили сивуча, запутавшегося в сетях, и вызволили животное.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|