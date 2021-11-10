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Названо число привитых от COVID-19 среди госпитализированных в регионах РФ
04:13
Фото: vk.com
Наибольшим количество госпитализированных пациентов, ранее привитых против COVID-19, оказалось в Московской области, передает РБК.
В Кировской области среди тех, кто получает помощь в стационарах, выявлено около 3% получивших прививку.
Как показал проведенный РБК опрос, 82% пациентов, находящихся сейчас в больницах Подмосковья, не делали ранее прививки от коронавируса. При этом 18% поступивших на лечение в стационары региона утверждают, что вакцинировались от COVID-19. Отмечается, что почти все вакцинированные пациенты переносили заболевание в легкой или среднетяжелой форме.
В числе других российских регионов, охваченных исследованием, наибольшее количество привитых и позднее госпитализированных с коронавирусом пациентом отмечается в Белгородской области и ХМАО (12%), в Вологодской и Новгородской областях (10%), в Петербурге (8–10%) и Башкирии (5–7%). В Кировской области среди тех, кто получает помощь в стационарах, выявлено около 3% вакцинированных.
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