ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Каире найден храм одного из последних египетских фараонов
В Каире найден храм одного из последних египетских фараонов
В США россиянина Жукова приговорили к 10 годам тюрьмы
В США россиянина Жукова приговорили к 10 годам тюрьмы
В Белом море останки двух человек подняли с затонувшего месяц назад судна
В Белом море останки двух человек подняли с затонувшего месяц назад судна
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Брата Нурмагомедова подозревают в наезде на полицейскогоБрата Нурмагомедова подозревают в наезде на полицейского
Меркель попросила Путина повлиять на ЛукашенкоМеркель попросила Путина повлиять на Лукашенко
В США россиянина Жукова приговорили к 10 годам тюрьмыВ США россиянина Жукова приговорили к 10 годам тюрьмы
Названо число привитых от COVID-19 среди госпитализированных в регионах РФНазвано число привитых от COVID-19 среди госпитализированных в регионах РФ
Вдова умершего от коронавируса врача добилась компенсации в 2,7 млн рублейВдова умершего от коронавируса врача добилась компенсации в 2,7 млн рублей

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Белом море останки двух человек подняли с затонувшего месяц назад судна


10.11.2021 15:39
В Белом море останки двух человек подняли с затонувшего месяц назад суднаФото: rl0.ru

Водолазам удалось отыскать погибших моряков затонувшего около месяца назад в Белом море судна "Фаворит". Останки извлекли из воды, передают российские СМИ.

Трагедия в районе населенного пункта Кашкаранцы, расположенного на побережье Терского района Мурманской области, случилась 5 октября.

Как стало известно, осуществлен подъем тел двух членов экипажа маломерного судна "Фаворит", ранее объявленных без вести пропавшими. Об этом со ссылкой на собственный информированный источник сообщает сегодня агентство "Интерфакс".

Судно "Фаворит", на борту которого в тот момент находились четверо мужчин и одна женщина, потерпело крушение 5 октября. Попавший в шторм корабль получил пробоину, после чего его трюмы и часть отсеков начали стремительно заполняться водой. Высота волн, по данным экстренных служб, составляла не менее двух метров.

На месте крушения были найдены живыми два человека, но пострадавшая женщина скончалась в автомобиле скорой помощи. Днем позже спасатели обнаружили тело третьего члена экипажа, судьба еще двух моряков на протяжении месяца оставалась неизвестной. В мероприятиях по их поиску задействовали водолазов.

По факту ЧП в Кандалакшском заливе возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта). Первоначально поступали сведения о том, что судоводитель и четверо пассажиров вышли в море для ловли рыбы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 192

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

В Мексике 12 человек стали жертвами столкновения автобусовВ Мексике 12 человек стали жертвами столкновения автобусов
В Каире найден храм одного из последних египетских фараоновВ Каире найден храм одного из последних египетских фараонов
В Карачаево-Черкесии при задержании подозреваемого погиб сотрудник угрозыскаВ Карачаево-Черкесии при задержании подозреваемого погиб сотрудник угрозыска
Пять регионов России продлили режим нерабочих днейПять регионов России продлили режим нерабочих дней
В местах проживания погибших при крушении Ан-12 под Иркутском собирают генетический материалВ местах проживания погибших при крушении Ан-12 под Иркутском собирают генетический материал

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru