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В Белом море останки двух человек подняли с затонувшего месяц назад судна
10.11.2021 15:39
Фото: rl0.ru
Водолазам удалось отыскать погибших моряков затонувшего около месяца назад в Белом море судна "Фаворит". Останки извлекли из воды, передают российские СМИ.
Трагедия в районе населенного пункта Кашкаранцы, расположенного на побережье Терского района Мурманской области, случилась 5 октября.
Как стало известно, осуществлен подъем тел двух членов экипажа маломерного судна "Фаворит", ранее объявленных без вести пропавшими. Об этом со ссылкой на собственный информированный источник сообщает сегодня агентство "Интерфакс".
Судно "Фаворит", на борту которого в тот момент находились четверо мужчин и одна женщина, потерпело крушение 5 октября. Попавший в шторм корабль получил пробоину, после чего его трюмы и часть отсеков начали стремительно заполняться водой. Высота волн, по данным экстренных служб, составляла не менее двух метров.
На месте крушения были найдены живыми два человека, но пострадавшая женщина скончалась в автомобиле скорой помощи. Днем позже спасатели обнаружили тело третьего члена экипажа, судьба еще двух моряков на протяжении месяца оставалась неизвестной. В мероприятиях по их поиску задействовали водолазов.
По факту ЧП в Кандалакшском заливе возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта). Первоначально поступали сведения о том, что судоводитель и четверо пассажиров вышли в море для ловли рыбы.
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