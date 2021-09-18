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В Эфиопии пропали более ста грузовиков с гуманитарным грузом ООН


18.9.2021 13:34
В Эфиопии пропали более ста грузовиков с гуманитарным грузом ООНФото: iranintl.com

Правительство Эфиопии сообщает об исчезновении полутора сотен грузовых машин, которые должны были доставить гуманитарный груз в город Мэкэле - столицу региона Тыграй.

По мнению властей страны, транспортные средства могли быть захвачены боевиками.

Правоохранительные органы пытаются сейчас установить местонахождение грузовиков с гуманитарной помощью, которые направились в Тыгрй еще неделю назад, передает ИА Красная Весна со ссылкой на BBC Africa.

В правительстве Эфиопии настаивают, что машины могли быть захвачены местными боевиками "для своей собственной логистики". Однако пресс-секретарь "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ) Гетачью Реда, прокомментировав такие заявления, решительно опроверг причастность движения к исчезновению грузовиков с гуманитарным грузом.

На территории региона Тыграй уже более десяти месяцев не прекращаются боевые действия. Вооруженный конфликт происходит между правительственными войсками и подразделениями НФОТ. Сотни тысяч местных жителей в сложившейся ситуации продолжают испытывать все большие трудности с продовольствием. В штате Тыграй от голода скончались уже 150 человек, заявили представители фронта.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 236

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