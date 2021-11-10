Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Камбербэтч высказался о возвращении к роли Шерлока

10.11.2021 13:27

Фото: vk.com



Британский актер Бенедикт Камбербэтч ответил на вопрос, допускает ли он в будущем возвращение к роли Шерлока Холмса, передает Comicbook.



По данным портала, артист не исключил такую возможность при некоторых условиях.



Как заявил 45-летний актер театра и кино, он помнит о выражении "никогда не говори никогда". Бенедикт Камбербэтч признался, что ему очень симпатичен "этот персонаж". Вместе с тем артист выразил мнение о том, что пока еще не наступил момент для возвращения Шерлока. По словам Камбербэтча, для этого должны сложиться "правильные" обстоятельства.



Последний эпизод "Шерлока" зрители увидели в начале 2017 года. Среди исполнителей других ролей были Мартин Фримен, Марк Гэтисс и целый ряд других известных актеров.



Ранее стало известно, что канадский киноактер Хейден Кристенсен вновь перевоплотится в своего легендарного персонажа Дарта Вейдера. Сорокалетний артист уже был утвержден на эту роль в новом сериале "Асока" (Ahsoka) по медиафраншизе "Звездные войны".



Автор: Злата Богатова

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