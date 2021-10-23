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Хейден Кристенсен вновь сыграет Дарта Вейдера
23.10.2021 21:37
Фото: kinogallery.com
Хейден Кристенсен
Канадский киноактер Хейден Кристенсен вновь перевоплотится в своего легендарного персонажа Дарта Вейдера, сообщает журнал The Hollywood Reporter.
Сорокалетний артист утвержден на эту роль в новом сериале "Асока" (Ahsoka) по медиафраншизе "Звездные войны".
Со ссылкой на источники в киноиндустрии отмечается, что над созданием нового многосерийного фильма начинают работать кинокомпания Lucasfilm и видеостриминговая платформа Disney+. Уже известно, что главную героиню в сериале "Асока" сыграет Розарио Доусон. Сюжет ленты пока держится в секрете, как и все детали предстоящих съемок. Процесс начнется уже в начале 2022 года.
Хейден Кристенсен сыграл во второй и третьей частях трилогии-приквелов Джорджа Лукаса "Звездные войны". Артист получил мировую известность, перевоплотившись в Энакина Скайуокера, который также знаменит как Дарт Вейдер,
Ранее канадско-американский киноактер Райан Рейнольдс выразил намерение взять "небольшой творческий отпуск". По словам 44-летнего артиста, с минувшего июля работавшего над созданием музыкальной ленты "Рождественская история", некоторое время он не будет сниматься в новых фильмах.
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