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В Карачаево-Черкесии при задержании подозреваемого погиб сотрудник угрозыска


10.11.2021 08:01
В Карачаево-Черкесии при задержании подозреваемого погиб сотрудник угрозыскаФото: vk.com

Двое сотрудников МВД Карачаево-Черкесии были ранены, когда пытались задержать местного жителя, подозреваемого в краже из мечети.

Один из силовиков от полученных повреждений погиб, информирует ведомство.

Сотрудники угрозыска проводили операцию по задержанию 32-летнего местного жителя накануне, 9 ноября. Мужчина подозревался в совершении кражи из мечети, передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

На выезде из города Карачаевска мужчина, имевший при себе ружье "Сайга", оказал силовикам вооруженное сопротивление. Открыв стрельбу, он ранил двоих представителей МО МВД России "Карачаевский". Участвовавший в задержании оперуполномоченный угрозыска Ануар Башкаев от полученных повреждений погиб на месте. Его коллега с ранениями ног смог нейтрализовать злоумышленника ответным огнем.

Правоохранительные органы КЧР приступили к проверке по факту инцидента, указано в сообщении ведомства.

Ранее стало известно о происшествии в Петербурге, где спецназовец погиб во время операции по задержанию предполагаемых телефонных аферистов. Злоумышленник направил на силовика автомобиль, сбил его, а потом скрылся. От полученных травм боец СОБР умер на месте.


Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

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