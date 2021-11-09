ИнтерНовости - новости в стране и мире
Сведения о задержании шамана Габышева в Екатеринбурге не подтвердились
Сведения о задержании шамана Габышева в Екатеринбурге не подтвердились
В Сьерра-Леоне более 100 человек погибли при взрыве бензовоза
В Сьерра-Леоне более 100 человек погибли при взрыве бензовоза
ФБР: обвиняемый в киберпреступлениях Полянин может находиться в Барнауле
ФБР: обвиняемый в киберпреступлениях Полянин может находиться в Барнауле
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Саратове задержан депутат облдумы от КПРФ БондаренкоВ Саратове задержан депутат облдумы от КПРФ Бондаренко
В Петербурге боец СОБР погиб при задержании подозреваемых в мошенничествеВ Петербурге боец СОБР погиб при задержании подозреваемых в мошенничестве
ФБР: обвиняемый в киберпреступлениях Полянин может находиться в БарнаулеФБР: обвиняемый в киберпреступлениях Полянин может находиться в Барнауле
В Еврейском музее Москвы открывается выставка НорштейнаВ Еврейском музее Москвы открывается выставка Норштейна
Президент Польши созывает срочное совещание из-за обстановки на границе с БелоруссиейПрезидент Польши созывает срочное совещание из-за обстановки на границе с Белоруссией

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Саратове задержан депутат облдумы от КПРФ Бондаренко


9.11.2021 20:17
В Саратове задержан депутат облдумы от КПРФ БондаренкоФото: pugachevskoevremya.ru

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко задержан сегодня сотрудниками полиции, передают российские СМИ.

По предварительным данным, речь идет о подозрениях в мелком хулиганстве. Инцидент случился в минувшем сентябре во время выборов.

Сотрудники правоохранительных структур задержали Николая Бондаренко рядом со зданием Саратовской областной думы, сообщает РБК со ссылкой на заявление самого депутата. В суд направлен административный материал по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Заводского районного суда Саратова.

По словам самого Бондаренко, речь идет об инциденте, случившемся в минувшем сентябре. Депутат пояснил, что в полиции на него составили протокол, а потом он был доставлен в суд. Заседание проходит при закрытых дверях, судя по сторис в Instagram Бондаренко. Он также пояснил, что в момент задержания правоохранители действовали достаточно жестко, применяя физическую силу.

Напомним, 17–19 сентября этого года Бондаренко принимал участие в выборах депутатов Госдумы, он баллотировался от Саратовской области. В эти дни на своем YouTube-канале "Дневник депутата" Бондаренко опубликовал ролик, записанный на избирательном участке No 64.

На этих кадрах депутат сообщает главе комиссии Татьяне Горбань о жалобе наблюдателей на решения комиссии об аннулировании. Бондаренко требовал, чтобы ему предоставили соответствующие документы, однако этого не произошло. После отказа Горбань кандидат в разговоре с членами избиркома повысил тон и начал попытки самостоятельно отыскать акты.

В результате сотрудники участка обвинили Бондаренко в противозаконных действиях, а Горбань порвала одну из бумаг, когда с ее содержанием пытался ознакомиться депутат.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 166

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Скончался экс-мэр Стерлитамака Владимир КуликовСкончался экс-мэр Стерлитамака Владимир Куликов
Австралийскую медсестру арестовали за нарушение процедуры вакцинации от COVID-19Австралийскую медсестру арестовали за нарушение процедуры вакцинации от COVID-19
В Саратове задержан депутат облдумы от КПРФ БондаренкоВ Саратове задержан депутат облдумы от КПРФ Бондаренко
Бритни Спирс смогла впервые за долгое время встретиться с сыновьямиБритни Спирс смогла впервые за долгое время встретиться с сыновьями
Под Саратовом школьница погибла после удара током на железнодорожной станцииПод Саратовом школьница погибла после удара током на железнодорожной станции

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru