Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Саратове задержан депутат облдумы от КПРФ Бондаренко

9.11.2021 20:17

Фото: pugachevskoevremya.ru



Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко задержан сегодня сотрудниками полиции, передают российские СМИ.



По предварительным данным, речь идет о подозрениях в мелком хулиганстве. Инцидент случился в минувшем сентябре во время выборов.



Сотрудники правоохранительных структур задержали Николая Бондаренко рядом со зданием Саратовской областной думы, сообщает РБК со ссылкой на заявление самого депутата. В суд направлен административный материал по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Заводского районного суда Саратова.



По словам самого Бондаренко, речь идет об инциденте, случившемся в минувшем сентябре. Депутат пояснил, что в полиции на него составили протокол, а потом он был доставлен в суд. Заседание проходит при закрытых дверях, судя по сторис в Instagram Бондаренко. Он также пояснил, что в момент задержания правоохранители действовали достаточно жестко, применяя физическую силу.



Напомним, 17–19 сентября этого года Бондаренко принимал участие в выборах депутатов Госдумы, он баллотировался от Саратовской области. В эти дни на своем YouTube-канале "Дневник депутата" Бондаренко опубликовал ролик, записанный на избирательном участке No 64.



На этих кадрах депутат сообщает главе комиссии Татьяне Горбань о жалобе наблюдателей на решения комиссии об аннулировании. Бондаренко требовал, чтобы ему предоставили соответствующие документы, однако этого не произошло. После отказа Горбань кандидат в разговоре с членами избиркома повысил тон и начал попытки самостоятельно отыскать акты.



В результате сотрудники участка обвинили Бондаренко в противозаконных действиях, а Горбань порвала одну из бумаг, когда с ее содержанием пытался ознакомиться депутат.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 166

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