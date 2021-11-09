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В Нигере 18 шахтеров стали жертвами обрушения
9.11.2021 10:26
Фото: thenational.ae
Жертвами обрушения в золотодобывающей шахте в Нигере стали по меньшей мере восемнадцать человек, передает Agence France-Presse.
Трагедия случилась на руднике, расположенном неподалеку от населенного пункта Дан-Исса.
Со ссылкой на заявление местных властей сообщается, что семь работников шахты были спасены. С повреждениями различной тяжести их доставили в ближайшую больницу.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента, случившегося накануне, 7 ноября, передает агентство. Пока сведений о причинах обрушения нет.
В минувшем октябре на юго-западе Нигера десять человек погибли в результате нападения на мечеть.
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