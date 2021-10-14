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В Нигере при атаке на мечеть погибли десять человек
14.10.2021 15:09
Фото: topwar.ru
В юго-западной части Нигера по меньшей мере десять человек стали жертвами вооруженного нападения на деревенский храм.
ЧП случилось в регионе Тиллабери, граничащем с Буркина-Фасо и Мали, передают зарубежные СМИ.
Боевики атаковали мечеть в одной из деревень региона Тиллабери, сообщает радиостанция Studio Kalangou со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны. По словам очевидцев, нападение произошло, когда в храме проходила вечерняя молитва.
Свидетели инцидента отметили, что злоумышленники прибыли в населенный пункт на мотоциклах.
Ни одна радикальная группировка, действующая в этой части Нигера, пока не заявила о своей причастности к случившемуся.
Ранее в Нигере убили туристов из Франции. Шесть европейцев и двое местных жителей, которые их сопровождали, погибли в результате вооруженного нападения неподалеку от города Куре, расположенного в часе езды от столицы страны Ниамея. Группа направлялась на экскурсию в заповедник жирафов.
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