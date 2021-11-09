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Жителя Удмуртии приговорили к 23 годам строгого режима за убийство девочки
9.11.2021 07:08
Фото: hibiny.com
Верховный суд Удмуртии вынес решение по делу 27-летнего жителя Сарапула, который обвинялся в изнасиловании и убийстве 11-летнего ребенка.
Мужчина признан виновным и приговорен к наказанию в виде лишения свободы на двадцать три года. Отбывать срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима, указано в официальном сообщении.
В ходе расследования и суда было установлено, что обвиняемый в прошлом был хорошо знаком с матерью погибшего ребенка и бывал у них дома. Ночуя в их квартире, он совершал насильственные сексуальные действия в отношении дочери хозяйки, пока женщина спала. По версии следствия, мужчина при этом находился в наркотическом опьянении.
Трагедия случилась в минувшем марте, когда мужчина, вновь употребив наркотические вещества, появился у квартиры. Ребенок, находившийся дома один, отказался впускать непрошеного гостя и даже пригрозил вызвать полицию. Разозлившийся злоумышленник напал на девочку и задушил, а потом надругался над останками.
В ходе расследования подсудимый в содеянном не признался. О мужчине известно, что в прошлом он был судим за грабеж. Как установили эксперты, в момент совершения преступления он был вменяем.
Ранее выяснилось, что подозреваемый в убийстве девочки под Орлом может быть причастен к гибели еще одного ребенка. Останки мальчика, исчезнувшего более шестнадцати лет назад, нашли в месте, которое указал 61-летний житель Залегощенского района, задержанный в рамках другого уголовного дела. Мужчину обвиняют в причастности к гибели девятилетней девочки. Останки ребенка, объявленного пропавшим без вести летом этого года, нашли в минувшем сентябре.
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