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В Великобритании раскрыли многовековую тайну древнего монастыря


28.10.2021 14:22
В Великобритании раскрыли многовековую тайну древнего монастыряФото: witcher-tv.ru

Британским археологам удалось разгадать "многовековую тайну" Фаунтинского аббатства, передает The Daily Mail.

Ученые пришли к выводу, что в прошлом на этом месте мог находиться огромных размеров кожевенный завод.

Археологи изучили следы, обнаруженные на месте таинственной полосы, долгое время интересовавшей исследователей. В результате ученые пришли к выводу, что около 850 лет назад там располагалось огромное кожевенное производство. По мнению археологов, этот завод мог действовать в период с конца 1150-60 годов и вплоть до середины XVI века. Руины предприятия, закрытого при короле Генрихе VIII, позднее включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ученые давно изучали руины монастыря, созданного в 1132 году. На протяжении долгого времени специалисты не имели возможности объяснить назначение участка в восточной части комплекса. Лишь использование георадара позволило установить, что в прошлом на месте "загадочной" находились крупные каменные постройки. Вокруг двух зданий шириной 16 метров в тот период были устроены резервуары и различные более мелкие сооружения.

Ранее ученые выяснили, для каких целей древние майя возводили гигантские сооружения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 152

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