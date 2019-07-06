Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Урале взорвался бензовоз: есть жертвы

12:35

Фото: ntv.ru



В региональном главке МВД подтвердили гибель трех человек в результате взрыва топлива, передает агентство "Интерфакс".



ЧП случилось минувшей ночью на территории Свердловской области. К настоящему времени установлено, что водитель сел за руль нетрезвым. Кроме того, грубо нарушив технику безопасности, он посадил на цистерну семь пассажиров.



По словам Валерия Горелых, который возглавляет пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области, смертельное ДТП случилось на 44-м километре автотрассы Карпинск-Кытлым. Бензовоз марки "Урал", направлялся в сторону Кытлыма, чтобы заправить технику, которая задействована в работах на карьере.



Сверху на цистерне бензовоза ехали семь туристов, отметил Горелых. Нетрезвый водитель, потеряв управление, допустил съезд в кювет, после чего машина опрокинулась. Топливо при этом разлилось и вскоре взорвалось. Начавшийся затем пожар затронул близлежащий лес, отметил представитель уральского МВД.



Жертвами аварии стали три человека, еще шесть, в том числе, водитель, с травмами и ожогами были доставлены в районную больницу. Позже выяснилось, что предполагаемый виновник аварии получил легкие повреждения. Мужчину уже задержали.



Правоохранителям к настоящему времени удалось установить личности двух погибших из трех. Пострадавшие - пять мужчин, женщина и подросток 2005 года рождения являются жителями Свердловской области.



Выяснилось также, что что среди погибших были участники международного горного марафона "Коржак-2019". Учитывая это, региональная прокуратура намерена провести проверку организации данного мероприятия на безопасность.



Автор: Злата Богатова

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