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На Урале взорвался бензовоз: есть жертвы
12:35
Фото: ntv.ru
В региональном главке МВД подтвердили гибель трех человек в результате взрыва топлива, передает агентство "Интерфакс".
ЧП случилось минувшей ночью на территории Свердловской области. К настоящему времени установлено, что водитель сел за руль нетрезвым. Кроме того, грубо нарушив технику безопасности, он посадил на цистерну семь пассажиров.
По словам Валерия Горелых, который возглавляет пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области, смертельное ДТП случилось на 44-м километре автотрассы Карпинск-Кытлым. Бензовоз марки "Урал", направлялся в сторону Кытлыма, чтобы заправить технику, которая задействована в работах на карьере.
Сверху на цистерне бензовоза ехали семь туристов, отметил Горелых. Нетрезвый водитель, потеряв управление, допустил съезд в кювет, после чего машина опрокинулась. Топливо при этом разлилось и вскоре взорвалось. Начавшийся затем пожар затронул близлежащий лес, отметил представитель уральского МВД.
Жертвами аварии стали три человека, еще шесть, в том числе, водитель, с травмами и ожогами были доставлены в районную больницу. Позже выяснилось, что предполагаемый виновник аварии получил легкие повреждения. Мужчину уже задержали.
Правоохранителям к настоящему времени удалось установить личности двух погибших из трех. Пострадавшие - пять мужчин, женщина и подросток 2005 года рождения являются жителями Свердловской области.
Выяснилось также, что что среди погибших были участники международного горного марафона "Коржак-2019". Учитывая это, региональная прокуратура намерена провести проверку организации данного мероприятия на безопасность.
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