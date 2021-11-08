Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Шестилетняя китаянка собрала рекордную коллекцию бальзамов для губ

8.11.2021 06:01

Фото: kordon.org.ua



Маленькая жительница Гонконга попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самой большой в мире коллекции бальзамов для губ.



Шестилетняя Скарлетт Эшли Ченг вместе со своей восьмилетней сестрой Кайлин собрали уже более трех тысяч разнообразных косметических средств такого вида.



На текущий момент маленькие китаянки успели собрать 3388 бальзамов. Средства, произведенные самыми разными фирмами, в том числе, зарубежными, занимают уже много полок в доме девочек. Как сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса, сестры не только увлекаются коллекционированием бальзамов. Они уже научилась сами создавать эффективные средства для увлажнения губ. Девочки одаривают ими своих родственников и друзей.



По словам Скарлетт, первый бальзам для губ ей приобрела бабушка. Вскоре девочка начала каждый день использовать такие средства. Сначала они были бесцветными и без вкуса, исключительно для борьбы с сухостью губ. Однако позже юную любительницу бальзамов увлек поиск новых видов, она начала открывать для себя средства с разными цветами и ароматами.



Автор: Злата Богатова

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