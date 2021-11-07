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Назван самый сексуальный мужчина 2021 года


7.11.2021 18:03
Назван самый сексуальный мужчина 2021 годаФото: instyle.ru

Американский еженедельник People назвал самым сексуальным мужчиной этого года киноактера Криса Эванса. Сорокалетний артист стал широко известен после роли супергероя Капитана Америка в киновселенной Marvel.

По мнению экспертов журнала, выбиравших самых притягательных мужчин мирового кинематографа, Крис Эванс должен был получить этот титул еще в 2020 году. Однако из-за скандала объявление победителя было решено перенести.

Напомним, американский артист случайно опубликовал свои интимные снимки. Актер решил выложить в Instagram запись, на кадрах которой играла его семья. И в конце этого ролика внезапно открылась фотопленка, где несколько мгновений показывались мужские гениталии.

Изображения сразу же распространились по интернету, вызвав большую шумиху. Многие начали высмеивать артиста, однако популярность актера в итоге на фоне этих событий возросла. Вместе с тем самым сексуальным мужчиной был признан Майкл Джордан, сыгравший в "Черной Пантере".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 148

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