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В Бразилии при крушении самолета погибла певица Марилия Мендонса
6.11.2021 20:17
Фото: suamusica.com.br
Популярная в Латинской Америке певица Марилия Мендонса погибла при крушении самолета, когда летела на очередной концерт.
Трагедия случилась в Бразилии, на территории юго-восточного штата Минас-Жерайс, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на региональную пожарную службу.
Как стало известно, в минувшую пятницу, 5 ноября, потерпел крушение небольшой самолет Beech Aircraft, на борту которого была певица Марилия Мендонса. Артистка направлялась на концерт, запланированный в штате Минас-Жерайс.
Военная пожарная служба региона подтвердила, что в результате крушения погибли все, кто находился в воздушном судне. Обстоятельства авиакатастрофы, случившейся в сельской местности Пьедади-ди-Каратинга, выясняются. По данным СМИ, в полете 26-летнюю артистку сопровождали продюсер и ее дядя. Кроме того, жертвами происшествия стали двое пилотов.
В 2019 году Марилия Мендонса стала лауреатом премии Latin Grammy, ее наградили за лучший альбом в жанре сертанежу (бразильское кантри). До того артистка приобрела большую известность, выпустив концертный альбом, получивший за проданные 240 000 копий тройную платиновую сертификацию.
Ранее сообщалось о ходе расследования крушения самолета Ан-12, доставлявшего продукты на Чукотку. Воздушное судно пропало с радаров, когда возвращалось в аэропорт Иркутска. Позже стало известно, что самолет разбился. Жертвами ЧП стали девять человек.
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