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Полиция опровергла сведения о беспорядках на крупнейшем рынке Астрахани


6.11.2021 18:36
Полиция опровергла сведения о беспорядках на крупнейшем рынке АстраханиФото: newstracker.ru

По итогам полицейского рейда на рынке Большие Исады - крупнейшем в Астрахани - задержали двух человек, передает агентство "Интерфакс".

Со ссылкой на региональный главк МВД РФ отмечается, что информация о беспорядках не соответствует действительности.

В полиции Астрахани прокомментировали видеокадры, появившиеся ранее в социальных сетях. На записи были запечатлены люди, которые пыталась помешать полицейским проводить задержание. Судя по этому материалу, очевидцы были настроены достаточно агрессивно, раздавались громкие выкрики в адрес силовиков.

Как пояснили представители УМВД России по городу Астрахани, массовых беспорядков на рынке Большие Исады зафиксировано не было. В действительности лишь два гражданина оказывали неповиновение сотрудникам ГИБДД. Нарушителей задержали и доставили в отделение, отмечается в комментарии ведомства. В отношении этих лиц составили административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ.

В полиции добавили, что будут продолжать проведение рейдов на рынке и территории, которая примыкает к торговым объектам.

Рынок Большие Исады расположен в центре Астрахани. По мнению историков, его основали еще в XVI веке. Сейчас рынок находится на реконструкции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 338

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