Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Полиция опровергла сведения о беспорядках на крупнейшем рынке Астрахани

6.11.2021 18:36

Фото: newstracker.ru



По итогам полицейского рейда на рынке Большие Исады - крупнейшем в Астрахани - задержали двух человек, передает агентство "Интерфакс".



Со ссылкой на региональный главк МВД РФ отмечается, что информация о беспорядках не соответствует действительности.



В полиции Астрахани прокомментировали видеокадры, появившиеся ранее в социальных сетях. На записи были запечатлены люди, которые пыталась помешать полицейским проводить задержание. Судя по этому материалу, очевидцы были настроены достаточно агрессивно, раздавались громкие выкрики в адрес силовиков.



Как пояснили представители УМВД России по городу Астрахани, массовых беспорядков на рынке Большие Исады зафиксировано не было. В действительности лишь два гражданина оказывали неповиновение сотрудникам ГИБДД. Нарушителей задержали и доставили в отделение, отмечается в комментарии ведомства. В отношении этих лиц составили административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ.



В полиции добавили, что будут продолжать проведение рейдов на рынке и территории, которая примыкает к торговым объектам.



Рынок Большие Исады расположен в центре Астрахани. По мнению историков, его основали еще в XVI веке. Сейчас рынок находится на реконструкции.



Автор: Злата Богатова

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