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Жителя Чукотки обвиняют в реабилитации нацизма
6.11.2021 16:05
Фото: sledcom.ru
В отношении жителя чукотского города Певек возбудили уголовное дело по ч. 2, ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием сети Интернет).
В случае, если суд признает мужчину виновным, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Житель Чукотки в День Победы опубликовал в открытом доступе при помощи сети Интернет изображение Гитлера, передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Ведомство поясняет, что фото распространялось 9 мая этого года в процессе электронной переписки в открытых чатах мессенджера WhatsApp. На портрете нацистского преступника имелась надпись, выражавшая одобрение преступлениям, которые установлены приговором Международного военного трибунала для суда, и действиям главных военных преступников.
По версии следствия, житель Чукотки оскорбил память советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Следственным управлением СКР по Чукотскому автономному округу была проведена проверка, в процессе которой были выявлены основания для возбуждения уголовного дела.
Региональная прокуратура взяла расследование на контроль, указано в заявлении надзорного ведомства.
В конце сентября правоохранительные органы ФРГ задержали 96-летнюю Ирмгард Фурхнер, которая пыталась скрыться от суда. По данным местных властей, в период Второй мировой войны женщина работала в концлагере Штуттгоф в качестве секретарши.
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