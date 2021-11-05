Новости шоу-бизнеса

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В ЕАО медики, не желавшие прививаться, забрали заявления об уходе.
14:57
Фото: vk.com
Сотрудники скорой помощи в Облученском районе Еврейской автономной области (ЕАО), ранее выразившие готовность уволиться из-за нежелания вакцинироваться, отозвали заявления.
Как пояснили местные власти, медицинское учреждение покинут лишь два сотрудника, по причинам, не связанным с прививками, передает ТАСС.
Из медиков, которые ранее подали заявление об увольнении, медицинское учреждение покинут лишь фельдшер и медсестра. Они уходят по личным причинам, которые никак не связаны с нежеланием вакцинироваться от коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства. Как стало известно, одна сотрудница намерена уехать в другой регион, а у другая сослалась на изменения в личной жизни.
Остальные работники скорой изменили свое мнение после откровенного разговора, указано в сообщении. В результате коллектив практически полностью отозвал заявления. Сейчас облученские медики уже проходят обследование у инфекциониста. В случае, если у кого-то из них специалисты выявят объективные противопоказания к вакцинации, им оформят официальный медотвод.
Отмечается, что несколько человек уже успели записаться на прививку от коронавируса.
Ранее в СМИ широко разошлись сообщения о медиках из ЕАО, где пожелали уволиться сотрудники двух бригад скорой помощи - в общей сложности двадцать шесть человек, включая восемь фельдшеров и пять медицинских сестер, а также младший медперсонал. Все они были готовы уйти с работы, чтобы не делать прививку в соответствии с предписанием Роспотребнадзора.
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