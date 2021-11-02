ИнтерНовости - новости в стране и мире
В ФРГ водитель умышленно направил машину в группу детей
В ФРГ водитель умышленно направил машину в группу детей
Жители Москвы стали прививаться в 4-5 раз чаще по сравнению с августом
Жители Москвы стали прививаться в 4-5 раз чаще по сравнению с августом
Росздравнадзор начинает охоту на врачей-антипрививочников
Росздравнадзор начинает охоту на врачей-антипрививочников
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В ЕАО коллектив скорой помощи увольняется из-за нежелания вакцинироватьсяВ ЕАО коллектив скорой помощи увольняется из-за нежелания вакцинироваться
Росздравнадзор начинает охоту на врачей-антипрививочниковРосздравнадзор начинает охоту на врачей-антипрививочников
На борту разбившегося Ан-12 были граждане Белоруссии, России и УкраиныНа борту разбившегося Ан-12 были граждане Белоруссии, России и Украины
В Киеве сел самолет с россиянами, летевший из Будапешта в МосквуВ Киеве сел самолет с россиянами, летевший из Будапешта в Москву
Politico опубликовало фото российских войск «у границ Украины»Politico опубликовало фото российских войск «у границ Украины»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В ЕАО коллектив скорой помощи увольняется из-за нежелания вакцинироваться


15:02
В ЕАО коллектив скорой помощи увольняется из-за нежелания вакцинироватьсяФото: smi2.net

Коллектив скорой помощи города Облучье в Еврейской автономной области (ЕАО) в полном составе подал заявления на увольнение.

Причиной такого решения стало нежелание медиков вакцинироваться от коронавируса, передают российские СМИ.

Ранее главный санитарный врач ЕАО Павел Копылов подписал постановление, в соответствии с которым 80% коллектива должны начать прививать от COVID-19 в срок до 15 ноября. Предполагалось, что к 15 декабря вакцинацию завершат.

Пятнадцать сотрудников ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи", не захотев вакцинироваться, пожелали уволиться и уже подали соответствующие заявления, подтвердил главный врач Владислав Коган. Он подчеркнул, что город не останется без медицинской помощи, даже если все его коллеги действительно уйдут с работы, передает ИА ЕАОMedia.

Коган пояснил, что медики предупреждали его о своих намерениях, и вскоре все пятнадцать сотрудников выразили готовность уйти по собственному желанию, констатировал главврач. Они будут работать до 15 ноября, а что произойдет потом - он пока не знает. Коган пояснил, что в любом случае "останется виноватым", являясь работодателем.

Главврач сказал, что если оставит сотрудников на работе без прививок, ему грозит штраф. В случае, если он уволит коллег, "скорая останется неприкрытой". Коган добавил, что пытался убедить медиков в необходимости вакцинирования. Они беседовали несколько дней назад, но коллектив отказался делать прививки.

Многие сотрудники скорой подрабатывают в госпитале для пациентов с коронавирусом, пояснил Коган, и "еще ни один не заболел". На призывы вакцинироваться они теперь говорят, что не хотят, отметил главврач.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Ученые подтвердили личность потомка индейского вождя Сидящего БыкаУченые подтвердили личность потомка индейского вождя Сидящего Быка
В Домодедово обезвредили мужчину, угрожавший гранатойВ Домодедово обезвредили мужчину, угрожавший гранатой
Под Саратовом три человека погибли в ДТППод Саратовом три человека погибли в ДТП
В Бразилии более 20 человек погибли в ходе полицейской операцииВ Бразилии более 20 человек погибли в ходе полицейской операции
Сторонников Саакашвили обвинили в подготовке беспорядковСторонников Саакашвили обвинили в подготовке беспорядков

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru