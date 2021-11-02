Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В ЕАО коллектив скорой помощи увольняется из-за нежелания вакцинироваться

15:02

Фото: smi2.net



Коллектив скорой помощи города Облучье в Еврейской автономной области (ЕАО) в полном составе подал заявления на увольнение.



Причиной такого решения стало нежелание медиков вакцинироваться от коронавируса, передают российские СМИ.



Ранее главный санитарный врач ЕАО Павел Копылов подписал постановление, в соответствии с которым 80% коллектива должны начать прививать от COVID-19 в срок до 15 ноября. Предполагалось, что к 15 декабря вакцинацию завершат.



Пятнадцать сотрудников ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи", не захотев вакцинироваться, пожелали уволиться и уже подали соответствующие заявления, подтвердил главный врач Владислав Коган. Он подчеркнул, что город не останется без медицинской помощи, даже если все его коллеги действительно уйдут с работы, передает ИА ЕАОMedia .



Коган пояснил, что медики предупреждали его о своих намерениях, и вскоре все пятнадцать сотрудников выразили готовность уйти по собственному желанию , констатировал главврач. Они будут работать до 15 ноября, а что произойдет потом - он пока не знает. Коган пояснил, что в любом случае "останется виноватым", являясь работодателем.



Главврач сказал, что если оставит сотрудников на работе без прививок, ему грозит штраф. В случае, если он уволит коллег, "скорая останется неприкрытой". Коган добавил, что пытался убедить медиков в необходимости вакцинирования . Они беседовали несколько дней назад, но коллектив отказался делать прививки.



Многие сотрудники скорой подрабатывают в госпитале для пациентов с коронавирусом, пояснил Коган, и "еще ни один не заболел". На призывы вакцинироваться они теперь говорят, что не хотят, отметил главврач.



Автор: Злата Богатова

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