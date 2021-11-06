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В Кузбассе ликвидировали задымление на руднике


6.11.2021 01:28
В Кузбассе ликвидировали задымление на рудникеФото: сила-кузбасса.рф

В Кемеровской области удалось ликвидировать задымление, случившееся на руднике "Евраза", передают российские СМИ.

Как заявили представители компании, всех горняков удалось оперативно вывести на поверхность. Пострадавших нет.

В результате происшествия пострадавших зафиксировано не было, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление представителей АО "Евраз Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" (входящий в Evraz "Евраз ЗСМК"). Задымление на Таштагольском руднике на текущий момент полностью устранено.

Как пояснили в пресс-службе организации, на поверхность пришлось вывести порядка 160 человек.

Задымление было устранено прибывшим на вызов нарядом военизированной горноспасательной части. Сейчас продолжаются мероприятия по проветриванию и проливке выработок. В связи с инцидентом деятельность рудника на время приостановлена.

По факту ЧП на руднике проводит проверку прокуратура Кемеровской области. Сведений о причинах задымления пока не поступало. В региональном главке МЧС ранее сообщали, что на поверхность выведено около 230 горняков.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 242

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