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Несколько стран скоро исчезнут из-за глобального потепления
5.11.2021 16:36
Фото: bing.net
С лица Земли скоро исчезнут три островных государства, передает газета Express.
Причиной этих процессов является продолжающееся глобальное потепление, которое сопровождается таянием льдов и повышением уровня моря.
Как следует из публикации, в скором времени можно будет забыть о расположенных в Тихом океане Кирибати, Тувалу и Маршалловым островам. С таким мрачным прогнозом выступила координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network в Кирибати Пелениза Алофа.
В рамках проходившего в Глазго саммита ООН Алофа сообщила об испытаниях, с которыми в последнее время приходится сталкиваться жителям Кирибати. Островному государству становится все сложнее ликвидировать последствия тропических штормов. По причине природных катаклизмов гибнут местные жители, уничтожаются их дома. Огромный ущерб периодически наносится сельскому хозяйству страны.
Присутствовавший на конференции по изменению климата бывший президент Кирибати Аноте Тонг подтвердил опасения ученых и подверг резкой критике деятельность руководства Австралии. По его мнению, Канберра в последнее время провоцирует усугубление экологических проблем.
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