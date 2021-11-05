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Три человека стали жертвами ДТП на трассе Москва-Петербург
5.11.2021 15:34
Фото: beritasatu.com
В результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе Москва-Петербург погибли три человека, включая малолетнего ребенка.
О трагическом происшествии сообщает пресс-служба УГИБДД по Новгородской области.
Смертельная авария случилась накануне, 4 ноября, на 543-м километре автомагистрали, пояснили представители ведомства. Сигнал о ЧП региональные оперативные службы приняли примерно в 9 утра по местному времени. Прибывшие к месту происшествия автоинспекторы установили, что водитель автомобиля "Лада Гранта" допустил выезд на встречную полосу, где транспортное средство столкнулось с грузовиком "КамАЗ".
После столкновения легковая машина съехала в кювет и загорелась. Жертвами аварии стали все, кто находился в салоне этого автомобиля - сидевший за рулем мужчина 1973 г.р., женщина 1972 г.р. и девочка 2009 г.р. Все погибшие являлись жителями Новгородской области, пояснили в пресс-службе местного УГИБДД.
Полицейские приступили к выяснению причин и всех обстоятельств инцидента.
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