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В Берлине погиб российский дипломат
15:03
Фото: weaponews.com
Посольство РФ в Берлине
Сотрудник посольства России найден погибшим в столице ФРГ, передает агентство "Интерфакс".
Сведения о смерти дипломата подтвердил официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер.
Прокомментировав случившееся, иностранный дипломат пояснил, что не может озвучивать какие-либо подробности случившегося в связи с положениями о защите персональных данных.
Первоначально сведения о смерти сотрудника посольства РФ появились в немецком журнале Spiegel. Со ссылкой на собственные источники издание сообщило о гибели 35-летнего второго секретаря дипмиссии. Согласно официальному дипломатическому списку, он был аккредитован в Германии, начиная с лета 2019 года.
Отмечалось, что россиянина обнаружили перед зданием посольства в Берлине. К тому времени лежавший на тротуаре секретарь дипмиссии не подавал признаков жизни. Авторы материала предположили, что российский дипломат мог получить смертельные травмы при падении из окна.
В статье также уточнялось, что спецслужбы ФРГ считали погибшего мужчину неофициальным сотрудником российской внутренней спецслужбы ФСБ.
По данным ряда открытых источников, дипломат был найден мертвым на улице, где располагаются многоэтажные жилые здания российского представительства.
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