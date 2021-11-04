Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Берлине погиб российский дипломат

15:03

Фото: weaponews.com

Посольство РФ в Берлине



Сотрудник посольства России найден погибшим в столице ФРГ, передает агентство "Интерфакс".



Сведения о смерти дипломата подтвердил официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер.



Прокомментировав случившееся, иностранный дипломат пояснил, что не может озвучивать какие-либо подробности случившегося в связи с положениями о защите персональных данных.



Первоначально сведения о смерти сотрудника посольства РФ появились в немецком журнале Spiegel. Со ссылкой на собственные источники издание сообщило о гибели 35-летнего второго секретаря дипмиссии. Согласно официальному дипломатическому списку, он был аккредитован в Германии, начиная с лета 2019 года.



Отмечалось, что россиянина обнаружили перед зданием посольства в Берлине. К тому времени лежавший на тротуаре секретарь дипмиссии не подавал признаков жизни. Авторы материала предположили, что российский дипломат мог получить смертельные травмы при падении из окна.



В статье также уточнялось, что спецслужбы ФРГ считали погибшего мужчину неофициальным сотрудником российской внутренней спецслужбы ФСБ.



По данным ряда открытых источников, дипломат был найден мертвым на улице, где располагаются многоэтажные жилые здания российского представительства.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 265

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 18:12 После нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве завели дело о хулиганстве

После нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве завели дело о хулиганстве 4.11.2021 22:07 В Подмосковье из закрытой психбольницы сбежал осужденный за убийство

В Подмосковье из закрытой психбольницы сбежал осужденный за убийство 4.11.2021 20:21 В Болгарии протестующие устроили погром в ТЦ

В Болгарии протестующие устроили погром в ТЦ 4.11.2021 19:24 В упавшем под Иркутском Ан-12 был владелец АТК «Заполярье»

В упавшем под Иркутском Ан-12 был владелец АТК «Заполярье» 4.11.2021 15:29 В Лагосе при обрушении здания погибли 22 человека