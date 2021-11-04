ИнтерНовости - новости в стране и мире
Бывшего вице-премьера Китая обвинили в сексуальном насилии
Бывшего вице-премьера Китая обвинили в сексуальном насилии
В ФРГ водитель умышленно направил машину в группу детей
В ФРГ водитель умышленно направил машину в группу детей
В Бразилии более 20 человек погибли в ходе полицейской операции
В Бразилии более 20 человек погибли в ходе полицейской операции
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Подмосковье из закрытой психбольницы сбежал осужденный за убийствоВ Подмосковье из закрытой психбольницы сбежал осужденный за убийство
Галкина внесли в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности УкраиныГалкина внесли в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины
В Дании задержано российское исследовательское судноВ Дании задержано российское исследовательское судно
В ЕАО коллектив скорой помощи увольняется из-за нежелания вакцинироватьсяВ ЕАО коллектив скорой помощи увольняется из-за нежелания вакцинироваться
В Приморье компания подростков на машине врезалась в домВ Приморье компания подростков на машине врезалась в дом

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Подмосковье из закрытой психбольницы сбежал осужденный за убийство


4.11.2021 22:07
В Подмосковье из закрытой психбольницы сбежал осужденный за убийствоФото: novostic.ru

Правоохранительные органы Московской области ведут поиск мужчины, который был осужден за убийство, передает ТАСС.

ЧП случилось в Чеховском районе, где из психиатрической больницы закрытого типа смог сбежать пациент, находящийся на принудительном лечении по решению суда.

Побегу предшествовал конфликт пациента с охранниками стационара, пояснили в региональной полиции. В результате осужденный за убийство мужчина смог самовольно покинуть психбольницу закрытого типа. Учреждение находится на территории населенного пункта Троицкое, указано в сообщении.

Уточняется, что на курс принудительного лечения в эту больницу мужчину ранее был доставлен по решению суда. Полицейские приступили к поиску беглеца, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью.

Ранее в СИЗО Астрахани доставили сорокалетнего Магомеда Алханова, совершившего побег из-под стражи в психиатрической больнице, куда его доставили для проведения экспертизы. Подозреваемого по целому ряду уголовных статей задержали через несколько дней в местном кафе. В отношении Алханова, который в прошлом был членом банды Басаева, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ ("Участие в банде", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь военнослужащих").

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 181

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

СМИ: Эмбер Херд снова обвиняют в лжесвидетельствеСМИ: Эмбер Херд снова обвиняют в лжесвидетельстве
В Пакистане два человека погибли при взрыве на АЗСВ Пакистане два человека погибли при взрыве на АЗС
Умер основатель шведской панк-группы Viagra BoysУмер основатель шведской панк-группы Viagra Boys
Под Саратовом три человека погибли в ДТППод Саратовом три человека погибли в ДТП
В Москве из хранилища музея современного искусства пропал рисунок авангардиста ЯнкилевскогоВ Москве из хранилища музея современного искусства пропал рисунок авангардиста Янкилевского

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru