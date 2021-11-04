|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Подмосковье из закрытой психбольницы сбежал осужденный за убийство
4.11.2021 22:07
Фото: novostic.ru
Правоохранительные органы Московской области ведут поиск мужчины, который был осужден за убийство, передает ТАСС.
ЧП случилось в Чеховском районе, где из психиатрической больницы закрытого типа смог сбежать пациент, находящийся на принудительном лечении по решению суда.
Побегу предшествовал конфликт пациента с охранниками стационара, пояснили в региональной полиции. В результате осужденный за убийство мужчина смог самовольно покинуть психбольницу закрытого типа. Учреждение находится на территории населенного пункта Троицкое, указано в сообщении.
Уточняется, что на курс принудительного лечения в эту больницу мужчину ранее был доставлен по решению суда. Полицейские приступили к поиску беглеца, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью.
Ранее в СИЗО Астрахани доставили сорокалетнего Магомеда Алханова, совершившего побег из-под стражи в психиатрической больнице, куда его доставили для проведения экспертизы. Подозреваемого по целому ряду уголовных статей задержали через несколько дней в местном кафе. В отношении Алханова, который в прошлом был членом банды Басаева, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ ("Участие в банде", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь военнослужащих").
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|