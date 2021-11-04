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Саакашвили отказался от помощи медиков


4.11.2021 21:06
Саакашвили отказался от помощи медиковФото: btv.md

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, объявивший после задержания голодовку, в знак протеста отказался от проведения консилиума врачей.

Об этом передает местное информагентство CyC.

О ситуации рассказал адвокат Михаила Саакашвили и руководитель оппозиционного телевизионного канала "Мтавари архи" Ника Гварамия. По его словам, экс-президент отказывается от общения со специалистами, настаивая на допуске к нему альтернативной врачебной комиссии. Однако власти такую возможность ему не предоставили, пояснил Гварамия.

Саакашвили уточнил, что уважает направленных к нему специалистов и доверяет их профессионализму. Однако деятельность этого консилиума он считает политизированной, и это не зависит от врачей.

Адвокат вновь посетил Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме города Рустави. Политик не намерен больше разговаривать с предоставленными ему врачами, пояснил адвокат. Саакашвили также не будет проходить обследования, назначенные медиками.

Гварамия при этом подчеркнул, что из-за ухудшения состояния Саакашвили нуждается в помощи квалифицированных специалистов, ему требуется помощь именно альтернативной комиссии.

Ранее сторонников Саакашвили обвинили в подготовке беспорядков. По данным Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, они намеревались блокировать дороги и сорвать этапирование бывшего президента в больницу столичной тюрьмы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 139

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