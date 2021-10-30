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Сторонников Саакашвили обвинили в подготовке беспорядков


30.10.2021 13:34
Сторонников Саакашвили обвинили в подготовке беспорядковФото: vk.com

Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили намеревались устроить в стране массовые беспорядки.

Об этом передает местный телевизионный канал "Формула" со ссылкой на заявление Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии.

В распоряжении СГБ оказалась запись беседы сторонников Саакашвили, которые провели встречу в президентской библиотеке. В ходе разговора, продолжавшегося около два часа, они обсуждали планы совершения "деструктивных действий".

В рамках расследования, которое инициировала СГБ, участников встречи вызвали на допрос, однако добровольно они не явились. Предполагается, что власти возьмут у них показания в принудительном порядке.

По данным СГБ, в случае перевода Саакашвили, задержанного 1 октября, в больницу столичной тюрьмы его сторонники планировали блокировать дороги и сорвать этапирование заключенного. Кроме того, активисты оппозиции намеревались устроить в Грузии хаос, заявили представители спецслужбы.

Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал экс-президента Михаила Саакашвили симулянтом и провокатором. По мнению политика, бывший грузинский лидер имитировать ухудшение здоровья, пытаясь спровоцировать волнения и беспорядки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 280

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