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В Болгарии протестующие устроили погром в ТЦ
4.11.2021 20:21
Фото: bakis.bg
Группа молодежи, выступавшая против карантинных ограничений, устроила массовую потасовку в одном из павильонов торгового центра в Болгарии.
О происшествии в портовом городе Варна рассказывает местная газета "Труд".
Инцидент произошел накануне вечером, 3 ноября, когда молодые люди ворвались в крупный магазин и демонстративно игнорировали призывы продавцов торгового центра надевать маски. Протестуя против ограничений, они выкрикивали соответствующие лозунги, пишет газета.
Добравшись до павильона крупного сотового оператора, протестующие спровоцировали потасовку с охранниками. Вскоре туда прибыли еще около двадцати человек, попытавшихся захватить объект. Лишь усиленные наряды правоохранителей смогли нормализовать обстановку в торговом центре.
Полицейские задержали четырех наиболее активных участников драки, пояснили в местном управлении МВД. Задержанным уже предъявили обвинения в хулиганстве и оказании сопротивления полицейским. Кроме того, их могут обязать выплатить ущерб, нанесенный торговому павильону.
В последнее время в Болгарии уже не раз происходили массовые демонстрации, участники которых выражали недовольство решениями властей по борьбе с коронавирусом. По данным полиции, каждая третья акция такого рода оборачивалась актами насилия и вандализма.
Ранее посол России в Кабо-Верде, экс-депутат Государственной думы Наталья Поклонская предупредила о появлении в будущем городов для невакцинированных. В своем телеграм-канале она призвала отказаться от сегрегации по прививочному статусу. Подчеркнув, что не выступает против прививок, дипломат выразила мнение о том, что не следует делить людей на привитых и непривитых.
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