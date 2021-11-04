Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Болгарии протестующие устроили погром в ТЦ

4.11.2021 20:21

Фото: bakis.bg



Группа молодежи, выступавшая против карантинных ограничений, устроила массовую потасовку в одном из павильонов торгового центра в Болгарии.



О происшествии в портовом городе Варна рассказывает местная газета "Труд".



Инцидент произошел накануне вечером, 3 ноября, когда молодые люди ворвались в крупный магазин и демонстративно игнорировали призывы продавцов торгового центра надевать маски. Протестуя против ограничений, они выкрикивали соответствующие лозунги, пишет газета.



Добравшись до павильона крупного сотового оператора, протестующие спровоцировали потасовку с охранниками. Вскоре туда прибыли еще около двадцати человек, попытавшихся захватить объект. Лишь усиленные наряды правоохранителей смогли нормализовать обстановку в торговом центре.



Полицейские задержали четырех наиболее активных участников драки, пояснили в местном управлении МВД. Задержанным уже предъявили обвинения в хулиганстве и оказании сопротивления полицейским. Кроме того, их могут обязать выплатить ущерб, нанесенный торговому павильону.



В последнее время в Болгарии уже не раз происходили массовые демонстрации, участники которых выражали недовольство решениями властей по борьбе с коронавирусом. По данным полиции, каждая третья акция такого рода оборачивалась актами насилия и вандализма.



Ранее посол России в Кабо-Верде, экс-депутат Государственной думы Наталья Поклонская предупредила о появлении в будущем городов для невакцинированных. В своем телеграм-канале она призвала отказаться от сегрегации по прививочному статусу. Подчеркнув, что не выступает против прививок, дипломат выразила мнение о том, что не следует делить людей на привитых и непривитых.



Автор: Злата Богатова

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