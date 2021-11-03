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В Новосибирске умер рабочий, провалившийся в яму с кипятком в лицее
3.11.2021 04:09
Фото: vk.com
В больнице скончался один из троих мужчин, которые устраняли утечку в системе отопления новосибирского лицея.
О смерти рабочего, провалившегося в яму с кипятком, передает "Интерфакс".
Как пояснили в Новосибирской областной клинической больнице, один из пострадавших умер, еще двое остаются в отделении реанимации.
Следственные органы региона по факту ЧП возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель человека). По данным ведомства, в минувший понедельник, 1 ноября, школьный слесарь и два сотрудника Сибирской генерирующей компании (СГК) провалились в яму с кипятком, осматривая подвал новосибирского лицея № 12 на улице Серебренниковская, 10.
Пострадавших доставили в больницу с тяжелыми повреждениями. Как сообщает пресс-служба новосибирского филиала СГК, умер их сотрудник. Семье слесаря теплосетевого подразделения окажут помощь и поддержку.
В образовательном учреждении, которое находится в Центральном районе Новосибирска, ранее выявили утечку. В результате представители теплосетевого подразделения СГК совместно с работником лицея обследовали тепловой узел здания. Когда они спустились в подвал, там рухнула бетонная плита, выяснилось в процессе предварительного разбирательства.
Проверку после случившегося начала региональная прокуратура. Надзорное ведомство выясняет, как соблюдались правила и техника безопасности при проведении работ, а также даст оценку действиям или бездействию должностных лиц, которые должны были отвечать за эксплуатацию внутрисетевого оборудования учебного заведения.
В минувшем августе сообщалось о трагедии в Бурятии, где сотрудник местной теплогенерирующей компании упал в кипяток и погиб. Слесарь проверял информацию об отсутствии горячей воды у жителей Улан-Удэ. Предположительно, мужчина мог оступиться на поверхности мокрых труб, после чего оказался в горячей воде.
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