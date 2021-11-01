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В Киеве сел самолет с россиянами, летевший из Будапешта в Москву
17:04
Фото: vk.com
В столице Украины совершил посадку самолет авиакомпании WizzAir, следовавший из Будапешта в Москву.
Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на одного из пассажиров рейса. Предположительно, причиной изменений стал туман.
Судя по данным сервиса Flightradar24, борт венгерского лоукостера WizzAir вылетел из Будапешта в 8:15 по местному времени (6:15 по Москве). Ожидалось, что в России лайнер А321 совершит посадку в 10:25.
Позже стало известно о приземлении воздушного судна в Киеве. В пресс-службе аэропорта Внуково соответствующие вопросы переадресовали авиакомпании Wizz Air.
По предварительным данным, внеплановая посадка в украинской столице связана с метеорологическими условиями - из-за сильного тумана в аэропортах Москвы пришлось отметить или задержать свыше 150 рейсов, пишут российские СМИ.
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