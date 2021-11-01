ИнтерНовости - новости в стране и мире
Ученые расшифровали ДНК таримских мумий
Ученые расшифровали ДНК таримских мумий
В Томске скончалась бабушка, внук которой ухаживал за ней под видом врача
В Томске скончалась бабушка, внук которой ухаживал за ней под видом врача
Болдуин впервые публично высказался о трагедии на съемках
Болдуин впервые публично высказался о трагедии на съемках
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Киеве сел самолет с россиянами, летевший из Будапешта в МосквуВ Киеве сел самолет с россиянами, летевший из Будапешта в Москву
Бояков покидает МХАТ имени ГорькогоБояков покидает МХАТ имени Горького
Мать погибших в Туве сестер имела семь судимостейМать погибших в Туве сестер имела семь судимостей
СМИ: Эмбер Херд снова обвиняют в лжесвидетельствеСМИ: Эмбер Херд снова обвиняют в лжесвидетельстве
Хакеры получили доступ к личным данным клиентов ювелирного дома Graff DiamondsХакеры получили доступ к личным данным клиентов ювелирного дома Graff Diamonds

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Киеве сел самолет с россиянами, летевший из Будапешта в Москву


17:04
В Киеве сел самолет с россиянами, летевший из Будапешта в МосквуФото: vk.com

В столице Украины совершил посадку самолет авиакомпании WizzAir, следовавший из Будапешта в Москву.

Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на одного из пассажиров рейса. Предположительно, причиной изменений стал туман.

Судя по данным сервиса Flightradar24, борт венгерского лоукостера WizzAir вылетел из Будапешта в 8:15 по местному времени (6:15 по Москве). Ожидалось, что в России лайнер А321 совершит посадку в 10:25.

Позже стало известно о приземлении воздушного судна в Киеве. В пресс-службе аэропорта Внуково соответствующие вопросы переадресовали авиакомпании Wizz Air.

По предварительным данным, внеплановая посадка в украинской столице связана с метеорологическими условиями - из-за сильного тумана в аэропортах Москвы пришлось отметить или задержать свыше 150 рейсов, пишут российские СМИ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 201

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

В Крыму призывают возбудить уголовное дело в связи с хищением скифского золотаВ Крыму призывают возбудить уголовное дело в связи с хищением скифского золота
В Коми выпустили в лес прошедших реабилитацию осиротевших медвежатВ Коми выпустили в лес прошедших реабилитацию осиротевших медвежат
Заочно арестован программист, передавший видеозаписи с пытками в больнице ФСИН под СаратовомЗаочно арестован программист, передавший видеозаписи с пытками в больнице ФСИН под Саратовом
Против участницы съемок на фоне Исаакиевского собора завели делоПротив участницы съемок на фоне Исаакиевского собора завели дело
Франция вернет Бенину часть экспонатов Музея ШиракаФранция вернет Бенину часть экспонатов Музея Ширака

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru