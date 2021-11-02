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Новгородская епархия опровергла сведения о производстве амулетов в монастыре XII века
2.11.2021 02:02
Фото: ist-tour.ru
Новгородская епархия отреагировала на сведения о чудодейственных амулетах, которые якобы создавались и "заряжались" старцами Свято-Юрьева монастыря XII века.
Соответствующее заявление появилось на официальном портале местной церкви.
В комментарии подчеркивается, что в обители никакие амулеты не производят и не занимаются заговорами. Представители епархии призвали верующих не доверять распространившимся слухам и предупредить всех знакомых, чтобы они не стали жертвами мошеннических действий.
Ранее информация о "чудо-амулетах", которые предлагалось покупать через интернет, появилась на одном из порталов, где рассказывалось о деятельности Русской православной церкви (РПЦ). Уточнялось, что подобные артефакты якобы способны принести удачу и богатство. Заряженные "мощнейшей энергией молитвы" старцами Свято-Юрьева монастыря, такие вещи уже через два месяца гарантируют полное избавление от всяких денежных проблем.
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