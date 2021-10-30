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Бояков покидает МХАТ имени Горького
00:02
Фото: postimg.cc
Худрук Московского художественного академического театра им. Горького Эдуард Бояков сообщил, что уходит из театра и уже подписал заявление.
О случившемся он сообщил сегодня в своем Фейсбуке.
По словам Эдуарда Боякова, он принял решение уволиться из МХАТ им. Горького. Как стало известно, являющийся директором Владимир Кехман предложил ему подать соответствующее заявление, и Бояков "это сделал", несмотря на пятилетний контракт. Он пояснил, что не в его правилах "устраивать оппозицию или фронду", когда руководство отказывается от сотрудничества.
Напомним, летом 2019 года в театре начался внутренний конфликт, после чего группа артистов МХАТ им. Горького даже обращалась к главе РФ Владимиру Путину. Он просили президента возвратить в театр Татьяну Доронину и подвергли критике действия новой администрации. Позже стало известно о разнообразных нарушениях, выявленных в ходе проверки Минкультуры РФ. Материалы направили в Генпрокуратуру, одновременно был скорректирован устав организации. После этого театром стали руководить директор и президент, которым осталась Доронина.
Ранее Минкультуры РФ информировало о назначении новым директором МХАТ им. Горького Владимира Кехмана. Ведомство также сообщало, что Константин Хабенский будет худруком МХТ им. Чехова, сменив на этом посту Сергея Женовача, который уходит с этой должности по собственному желанию и останется руководителем Студии театрального искусства.
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