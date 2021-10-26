Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Новым худруком МХТ им. Чехова стал Константин Хабенский

13:13

Фото: smi2.net



Константин Хабенский назначается на пост худрука МХТ им. Чехова, передают российские СМИ.



В Минкультуры РФ, объявив об этом решении, подчеркнули, что перед руководством стоит задача развивать богатейшие традиции этого театра, а также предлагать зрительской аудитории новые интересные проекты.



В российском Министерстве культуры заявили, что Константин Хабенский становится художественным руководителем МХТ имени Чехова, сменяя на этом посту Сергея Женовача. Уходя с этой должности по собственному желанию, он останется руководителем Студии театрального искусства, передает ТАСС.



В ведомстве подчеркнули, что благодарны заслуженному деятелю искусств РФ, лауреату Госпремии РФ Сергею Женовачу, уважают его решение об уходе. Он стал худруком в довольно сложный период и ориентировался на заложенные его предшественниками высокие идеалы творчества. По данным министерства, Женовач



Пресс-служба ведомства также отметила, что Хабенский, много лет проработавший в МХТ им. А. П. Чехова, уже хорошо знает коллектив и имеет представление о внутренней ситуации. Поэтому ему удастся быстро начать деятельность в новом качестве, выразили надежду в министерстве. Подчеркивается, что у Хабенского есть авторитет и все качества, нужные для того, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести знаменитый российский театр на новый уровень.



49-летний Константин Хабенский сейчас по праву считается наиболее востребованным среди отечественных киноактеров. Артист успел создать десятки кинематографических образов, сочетая съемки с работой в театре. Хабенский также известен как режиссер, сценарист, продюсер и общественный деятель.



Автор: Злата Богатова

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