Новости шоу-бизнеса

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Новым худруком МХТ им. Чехова стал Константин Хабенский
13:13
Фото: smi2.net
Константин Хабенский назначается на пост худрука МХТ им. Чехова, передают российские СМИ.
В Минкультуры РФ, объявив об этом решении, подчеркнули, что перед руководством стоит задача развивать богатейшие традиции этого театра, а также предлагать зрительской аудитории новые интересные проекты.
В российском Министерстве культуры заявили, что Константин Хабенский становится художественным руководителем МХТ имени Чехова, сменяя на этом посту Сергея Женовача. Уходя с этой должности по собственному желанию, он останется руководителем Студии театрального искусства, передает ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что благодарны заслуженному деятелю искусств РФ, лауреату Госпремии РФ Сергею Женовачу, уважают его решение об уходе. Он стал худруком в довольно сложный период и ориентировался на заложенные его предшественниками высокие идеалы творчества. По данным министерства, Женовач
Пресс-служба ведомства также отметила, что Хабенский, много лет проработавший в МХТ им. А. П. Чехова, уже хорошо знает коллектив и имеет представление о внутренней ситуации. Поэтому ему удастся быстро начать деятельность в новом качестве, выразили надежду в министерстве. Подчеркивается, что у Хабенского есть авторитет и все качества, нужные для того, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести знаменитый российский театр на новый уровень.
49-летний Константин Хабенский сейчас по праву считается наиболее востребованным среди отечественных киноактеров. Артист успел создать десятки кинематографических образов, сочетая съемки с работой в театре. Хабенский также известен как режиссер, сценарист, продюсер и общественный деятель.
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