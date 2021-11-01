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В ФРГ водитель умышленно направил машину в группу детей
1.11.2021 21:02
Фото: tag24.de
Правоохранительные органы немецкого города Витценхаузен выясняют обстоятельства ЧП, в результате которого погибла девочка и двое детей попали в больницу.
По мнению полиции, водитель машины мог действовать умышленно.
В полиции пояснили, что водитель автомобиля, въехавшего 29 октября в группу детей, скорее всего действовал намеренно, передает агентство DPA. Обстоятельства ЧП выясняются. Сведений о личности мужчины и его возможных мотивах из официальных источников пока не поступало.
Ранее власти города Витценхаузена (земля Гессен) подтвердили гибель девочки. В результате происшествия также пострадали двое детей. С серьезными травмами их доставили в больницу.
Напомним, накануне в Токио мужчина атаковал пассажиров поезда, а затем распрыскал в вагоне едкое вещество, предположительно, соляную кислоту. В результате ЧП пострадали не менее пятнадцати человек.
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