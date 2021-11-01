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Женская сеть myJulia.ru
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Мать погибших в Туве сестер имела семь судимостей
1.11.2021 10:07
Фото: slovodel.com
Убитые девочки должны были проживать в приемной семье, рассказали представители местных властей.
На официальной странице мэрии Кызыла в соцсети "ВКонтакте" появилась информация о последних событиях в жизни трагически погибших сестер.
Как стало известно, мать погибших сестер в прошлом неоднократно привлекалась к ответственности по различным статьям. Женщина состояла на учете управления МВД России по Республики Хакасия. В минувшем феврале она официально уведомила полицейских о намерении переехать в Абакан, но потом не стала сообщать, что проживает в Кызыле.
Выяснилось также, что по документам дети находились в приемной семье и проживали на территории Тоджинского района. В ходе предварительной проверки установлено, что взрослые, хорошо знакомые между собой, передавали детей, не ставя в известность органы опеки. Выяснилось, что девочки проживали с матерью примерно с начала осени.
По данным российских СМИ, мать девочек в прошлом привлекалась к ответственности за грабеж и хранение наркотиков, а также другие преступления.
Две девочки, девяти и четырнадцати лет, скончались от травм, полученных в результате падения с восьмого этажа. Предположительно, к гибели детей может быть причастен рецидивист, снимавший комнату у их матери и приходившийся девочкам родственником. Полиция уже задержала 23-летнего уроженца Тес-Хемского района по подозрению в убийстве девочек. Молодой человек в прошлом также имел проблемы с законом и находился в розыске из-за другого преступления.
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