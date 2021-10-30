Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Кызыле задержали подозреваемого в убийстве двух девочек

14:13

Фото: vk.com



Девочки девяти и четырнадцати лет стали жертвами убийства в столице Тувы, передают российские СМИ.



Правоохранительные органы Кызыла смогли по горячим следам задержать подозреваемого в этом преступлении.



Как стало известно, сегодня утром под окнами жилого дома в Кызыле были найдены две девочки с множественными ранениями. Младший ребенок скончался от полученных повреждений на месте ЧП, в момент обнаружения девочка уже не подавала признаков жизни.



14-летнюю девочку доставили для оказания в медицинское учреждение, но вскоре юная пациентка умерла, передают российские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах Тувы. По факту гибели детей следственные органы возбудили уголовное дело по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц, в отношении малолетней).



Полиции уже удалось установить личность подозреваемого, им оказался 23-летний уроженец Тес-Хемского района Республики Тыва. Мужчина задержан. Известно, что в прошлом он уже привлекался к уголовной ответственности.



В ряде открытых источников появились сведения о том, что с девочками мог расправиться их родственник. Информации о том, что стало мотивом чудовищного преступления, пока нет.



Автор: Злата Богатова

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