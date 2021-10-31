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Бузова прокомментировала отмену во МХАТе спектакля с ее участием


31.10.2021 21:33
Бузова прокомментировала отмену во МХАТе спектакля с ее участиемФото: newsbuzz.ru

Экс-участница и ведущая популярного реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова отреагировала на известие об отмене спектакля с ее участием в Московском художественном академическом театре (МХАТ) им. Горького. Ранее постановку вычеркнули из репертуара из-за низкого спроса на билеты.

Прокомментировав решение руководства театра, Ольга Бузова пожелала им сохранять продажи на том же низком уровне, как на спектакль с ее участием. Скриншот из Instagram 35-летней звезды опубликовал Telegram-канал "НеМалахов".

Новый гендиректор театра Владимир Кехман, прокомментировав изменения, пояснил, что назначенный на 2 ноября спектакль "Чудесный грузин" не состоится из-за плохих продаж билетов с учетом периода ограничений. Уточнялось, что постановку не сняли, а лишь перенесли.

Ранее худрук МХАТ Эдуард Бояков высказывал мнение о том, что Ольгу Бузову пригласили в театр, потому что было необходимо создать "уорхоловский образ", принадлежащий массовой культуре персонаж, который фактически начинал "диктовать повестку".

Напомним, 27 октября Минкультуры РФ информировало о назначении новым директором МХАТ им. Горького Владимира Кехмана. Ведомство также сообщало, что Константин Хабенский будет худруком МХТ им. Чехова, сменив на этом посту Сергея Женовача, который уходит с этой должности по собственному желанию и останется руководителем Студии театрального искусства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 188

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