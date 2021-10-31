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Турция упрекнула Украину из-за Bayraktar


31.10.2021 20:33
Турция упрекнула Украину из-за BayraktarФото: anna-news.info

Киевские власти не должны отождествлять ударные беспилотники Bayraktar с Анкарой, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр высказался на эту тему в кулуарах проходящего в Риме саммита "Большой двадцатки", передают зарубежные СМИ.

Глава Министерства иностранных дел Турции заявил, что после приобретения Украиной беспилотники уже нельзя считать турецкими. Когда государство покупает любого рода вооружение у Турции или у любой другой страны, оно уже принадлежит исключительно новым обладателям.

Поэтому украинским властям не стоит делать акцент на том, что приобретенные беспилотники являются турецкими, ведь теперь они принадлежат Украине, подчеркнул Мевлют Чавушоглу. Министр добавил, что в Киеве должны перестать упоминать Анкару в данном контексте.

По мнению Чавушоглу, о Турции вообще не должны вспоминать при обсуждении использования Bayraktar в Донбассе. Глава турецкого МИД указал, что по всему миру террористы могут использовать оружие производства других стран, и это вовсе не означает, что производитель связан с ними или их поддерживает.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Москве проверяют сведения об использовании Киевом турецкого беспилотника в Донбассе.

Автор: Злата Богатова

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