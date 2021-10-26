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Лавров: РФ проверяет сведения об использовании Киевом турецкого беспилотника в Донбассе


17:06
Лавров: РФ проверяет сведения об использовании Киевом турецкого беспилотника в ДонбассеФото: vk.com

Российское руководство занимается перепроверкой сведений о возможном использовании украинскими военными турецкого беспилотника Bayraktar.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, информация анализируется в контакте с представителями Донбасса, передает ТАСС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что появляющиеся данные должны заставить задуматься всех, кто причастен к вооружению киевского режима.

Глава отечественного внешнеполитического ведомства прокомментировал сообщения о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) беспилотника Bayraktar по позициям в Донбассе. В Москве сейчас занимаются перепроверкой этой информации, отметил Лавров. Министр пояснил, что в последнее время сложно понять, "где правда, а где вымысел" в заявлениях представителей Киева.

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил сведения об использовании на территории Донбасса. Подобные аппараты были закуплены Киевом еще в 2019 году, после чего украинские военные проводили их испытания. Как писали тогда СМИ, общая сумма сделки, заключенной властями Украины и Турции, составляла около 69 млн долларов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 230

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