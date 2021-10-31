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СМИ: Эмбер Херд снова обвиняют в лжесвидетельстве
31.10.2021 17:50
Фото: hdqwalls.com
В отношении американской киноктрисы Эмбер Херд завели уголовное дело, передают зарубежные СМИ.
35-летнюю звезду заподозрили в лжесвидетельстве.
Речь идет о событиях, которые начали происходить еще в 2015 году, напоминает Peopletalk. В тот период, еще будучи супругой Джонни Деппа артистка ввезла своих собак в Австралию. При этом Эмбер Херд не уведомила о своих действиях местные власти и не захотела помещать питомцев на обязательный карантин.
Позже бывший менеджер звезды Кевин Мерфи рассказал о сокрытии информации о перевозе животных. Он отметил, что актриса заставила его врать под присягой.
Эмбер Херд, не так давно впервые ставшая матерью, в прошлом уже обвинялась в лжесвидетельстве. Это случилось, когда разбиралось громкое дело о насилии над артисткой со стороны ее экс-супруга, известного актера Джонни Деппа. По причине истечения срока давности звезда тогда не понесла какого-либо наказания.
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