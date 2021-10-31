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На Урале девочка скатилась на ледянке под автобус
31.10.2021 16:55
Фото: smi2.net
Автобус наехал на пятилетнюю девочку, которая выкатилась на ледянке на дорогу, в Свердловской области.
К счастью, ребенок остался жив. С переломами ног дошкольницу госпитализировали, передает ТАСС.
ЧП случилось в одном из поселков Свердловской области, рассказали представители региональной Госавтоинспекции. В момент происшествия пятилетняя девочка гуляла вместе со своими братьями более старшего возраста. Ребенок скатился на ледянке с горы, оказавшись прямо на проезжей части.
По данным ведомства, девочка попала под колеса рейсового автобуса ПАЗ-32054, у водителя которого практически не было возможности затормозить. Ребенка после ДТП экстренно доставили в больницу города Краснотурьинска. Врачи диагностировали у маленькой пациентки переломы ног.
В ходе проверки установлено, что управлявший автобусом 57-летний мужчина был трезв. Имя 16 лет водительского стажа в категории D, он никогда не был замечен в нарушении ПДД и был пристегнут ремнем безопасности.
Учитывая, что девочка и двое ее братьев, 2013 и 2015 г.р., проводили время в неположенном для игр месте, материалы направили в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защиты. После этого могут быть приняты меры в отношении родителей или законных представителей ребенка.
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