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На Урале девочка скатилась на ледянке под автобус


31.10.2021 16:55
На Урале девочка скатилась на ледянке под автобусФото: smi2.net

Автобус наехал на пятилетнюю девочку, которая выкатилась на ледянке на дорогу, в Свердловской области.

К счастью, ребенок остался жив. С переломами ног дошкольницу госпитализировали, передает ТАСС.

ЧП случилось в одном из поселков Свердловской области, рассказали представители региональной Госавтоинспекции. В момент происшествия пятилетняя девочка гуляла вместе со своими братьями более старшего возраста. Ребенок скатился на ледянке с горы, оказавшись прямо на проезжей части.

По данным ведомства, девочка попала под колеса рейсового автобуса ПАЗ-32054, у водителя которого практически не было возможности затормозить. Ребенка после ДТП экстренно доставили в больницу города Краснотурьинска. Врачи диагностировали у маленькой пациентки переломы ног.

В ходе проверки установлено, что управлявший автобусом 57-летний мужчина был трезв. Имя 16 лет водительского стажа в категории D, он никогда не был замечен в нарушении ПДД и был пристегнут ремнем безопасности.

Учитывая, что девочка и двое ее братьев, 2013 и 2015 г.р., проводили время в неположенном для игр месте, материалы направили в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защиты. После этого могут быть приняты меры в отношении родителей или законных представителей ребенка.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 164

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