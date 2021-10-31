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Пропавшая под Астраханью девочка найдена погибшей


31.10.2021 16:13
Пропавшая под Астраханью девочка найдена погибшейФото: depositphotos.com

В Астраханской области завершены поиски пропавшей накануне пятилетней девочки, передают российские СМИ.

Ребенок найден погибшим в реке Караульной.

Сведения о гибели девочки, пропавшей накануне, 30 октября, в Красноярском районе Астраханской области, подтвердили в региональном СУ СКР. В ведомстве пояснили, что тело ребенка нашли сегодня в реке Караульной на территории населенного пункта Барановка.

По предварительным данным, дошкольница могла утонуть, оказавшись в воде. Вместе с тем, отметили представители ведомства, следственно-оперативная группа и криминалисты продолжают работу. Им предстоит выяснить все обстоятельства трагического происшествия.

ЧП случилось накануне, когда девочка гостила у родственников, дом которых находится на расстоянии около 100 м от реки Караульная. Как только взрослые заметили отсутствие пятилетнего ребенка, были начаты поиски с участием полицейских, добровольцев, казачьей дружины и неравнодушных односельчан.

Ранее в Красноярске нашли останки подростка, пропавшего в конце сентября.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 214

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