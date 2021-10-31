|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Пропавшая под Астраханью девочка найдена погибшей
31.10.2021 16:13
Фото: depositphotos.com
В Астраханской области завершены поиски пропавшей накануне пятилетней девочки, передают российские СМИ.
Ребенок найден погибшим в реке Караульной.
Сведения о гибели девочки, пропавшей накануне, 30 октября, в Красноярском районе Астраханской области, подтвердили в региональном СУ СКР. В ведомстве пояснили, что тело ребенка нашли сегодня в реке Караульной на территории населенного пункта Барановка.
По предварительным данным, дошкольница могла утонуть, оказавшись в воде. Вместе с тем, отметили представители ведомства, следственно-оперативная группа и криминалисты продолжают работу. Им предстоит выяснить все обстоятельства трагического происшествия.
ЧП случилось накануне, когда девочка гостила у родственников, дом которых находится на расстоянии около 100 м от реки Караульная. Как только взрослые заметили отсутствие пятилетнего ребенка, были начаты поиски с участием полицейских, добровольцев, казачьей дружины и неравнодушных односельчан.
Ранее в Красноярске нашли останки подростка, пропавшего в конце сентября.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|