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Хакеры получили доступ к личным данным клиентов ювелирного дома Graff DiamondsХакеры получили доступ к личным данным клиентов ювелирного дома Graff Diamonds

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Хакеры получили доступ к личным данным клиентов ювелирного дома Graff Diamonds


31.10.2021 15:17
Хакеры получили доступ к личным данным клиентов ювелирного дома Graff DiamondsФото: metr12.ru

В распоряжении киберпреступников оказались персональные данные около 11 тыс. клиентов британского ювелирного дома Graff Diamonds.

Как передает Daily Mail, к инциденту могут быть причастны члены хакерской группировки Conti.

В публикации утверждается, что злоумышленники якобы могут действовать с территории РФ. В сети уже появились порядка 69 тыс. документов, касающихся покупок ювелирного дома Graff Diamonds. Необходимо отметить, что в числе клиентов есть мировые политики и очень известные люди, в частности, экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, телеведущая Опра Уинфри.

В руководстве Graff Diamonds, подтвердив факт взлома, подчеркнули, что уже взаимодействуют с правоохранительными органами и ICO (независимым регулятором в сфере защиты национальных данных, который представляет собой вневедомственное управление комиссара по информации). Кроме того, ювелирный дом связался с лицами, данные которых могли пострадать из-за случившегося. Всем этим клиентам дали рекомендации на случай возможных действий преступников, включая попытки шантажа.

Ранее в Пхеньяне выступили с резкой критикой в адрес США, назвав это государство "крупнейшей в мире хакерской империей". Как указывалось на сайте МИД Северной Кореи, в период с 2012 по 2014 год американские спецслужбы пользовались информационно-коммуникационными сетями Дании. Осуществляя скрытое наблюдение за многими европейскими политиками, представители Вашингтона заявляли о сплочении с союзниками. Отмечается, что американская разведка могла прослушивать переговоры руководства Норвегии, Франции, ФРГ и Швеции.

Автор: Злата Богатова

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