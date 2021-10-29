ИнтерНовости - новости в стране и мире
По факту незаконной охоты с возможным участием депутата от КПРФ Рашкина завели дело
По факту незаконной охоты с возможным участием депутата от КПРФ Рашкина завели дело
В Минске подтвердили гибель подозреваемого в убийстве экс-банкира в Москве
В Минске подтвердили гибель подозреваемого в убийстве экс-банкира в Москве
В Крыму призывают возбудить уголовное дело в связи с хищением скифского золота
В Крыму призывают возбудить уголовное дело в связи с хищением скифского золота
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Против участницы съемок на фоне Исаакиевского собора завели делоПротив участницы съемок на фоне Исаакиевского собора завели дело
Москва призвала Берлин и Париж побудить Киев прекратить насилие в ДонбассеМосква призвала Берлин и Париж побудить Киев прекратить насилие в Донбассе
Блогера Пыжа приговорили к пяти годам колонииБлогера Пыжа приговорили к пяти годам колонии
По факту незаконной охоты с возможным участием депутата от КПРФ Рашкина завели делоПо факту незаконной охоты с возможным участием депутата от КПРФ Рашкина завели дело
В Пхеньяне назвали США «крупнейшей в мире хакерской империей»В Пхеньяне назвали США «крупнейшей в мире хакерской империей»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Пхеньяне назвали США «крупнейшей в мире хакерской империей»


29.10.2021 17:43
В Пхеньяне назвали США «крупнейшей в мире хакерской империей»Фото: vladtime.ru

Власти КНДР выступили с резкой критикой в адрес компании Microsoft, а также назвали Соединенные Штаты "крупнейшей в мире хакерской империей".

Соответствующее заявление было опубликовано внешнеполитическим ведомством Северной Кореи на официальном сайте ведомства.

Накануне, 28 октября, на портале МИД Северной Кореи появился материал под названием "Кто виновный, а кто пострадавший?. Авторы публикации утверждают, что американские власти вынудили компанию Microsoft ранее обнародовать доклад, согласно которому "хакерскими государствами" признавались Иран, Китай, КНДР и Россия.

По данным представителей официального Пхеньяна, в период с 2012 по 2014 год спецслужбы Соединенных Штатов пользовались информационно-коммуникационными сетями Дании, передает ИА REGNUM. Осуществляя скрытое наблюдение за многими высокопоставленными чиновниками Европы, представители Вашингтона "с улыбкой на лице" заявляли о сплочении с союзниками. Отмечается, что американская разведка могла прослушивать переговоры руководства Норвегии, Франции, ФРГ и Швеции.

Скрывая преступные деяния собственных спецслужб и фабрикуя совершенно необоснованные и лживые версии об иностранных кибератаках, США сейчас стремительно наращивают критическую кампанию в отношении целого ряда стран. В действительности же крупнейшей хакерской империей мира, не брезгующей "никакими средствами, способами и объектами", следует считать именно США, — подчеркивается в статье.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Южная Корея выдала США обвиняемого в кибератаках россиянинаЮжная Корея выдала США обвиняемого в кибератаках россиянина
В Вене мужчина с ножом напал на прохожихВ Вене мужчина с ножом напал на прохожих
В Германии двух граждан РФ заподозрили в связях с исламистамиВ Германии двух граждан РФ заподозрили в связях с исламистами
В Приморье школьник погиб, еще один получил травму на железной дорогеВ Приморье школьник погиб, еще один получил травму на железной дороге
Челябинского полицейского могут уволить из-за конфликта с коллегой-женщинойЧелябинского полицейского могут уволить из-за конфликта с коллегой-женщиной

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru