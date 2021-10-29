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В Пхеньяне назвали США «крупнейшей в мире хакерской империей»
29.10.2021 17:43
Фото: vladtime.ru
Власти КНДР выступили с резкой критикой в адрес компании Microsoft, а также назвали Соединенные Штаты "крупнейшей в мире хакерской империей".
Соответствующее заявление было опубликовано внешнеполитическим ведомством Северной Кореи на официальном сайте ведомства.
Накануне, 28 октября, на портале МИД Северной Кореи появился материал под названием "Кто виновный, а кто пострадавший?. Авторы публикации утверждают, что американские власти вынудили компанию Microsoft ранее обнародовать доклад, согласно которому "хакерскими государствами" признавались Иран, Китай, КНДР и Россия.
По данным представителей официального Пхеньяна, в период с 2012 по 2014 год спецслужбы Соединенных Штатов пользовались информационно-коммуникационными сетями Дании, передает ИА REGNUM. Осуществляя скрытое наблюдение за многими высокопоставленными чиновниками Европы, представители Вашингтона "с улыбкой на лице" заявляли о сплочении с союзниками. Отмечается, что американская разведка могла прослушивать переговоры руководства Норвегии, Франции, ФРГ и Швеции.
Скрывая преступные деяния собственных спецслужб и фабрикуя совершенно необоснованные и лживые версии об иностранных кибератаках, США сейчас стремительно наращивают критическую кампанию в отношении целого ряда стран. В действительности же крупнейшей хакерской империей мира, не брезгующей "никакими средствами, способами и объектами", следует считать именно США, — подчеркивается в статье.
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