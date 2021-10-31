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В аэропорту Йемена произошел взрыв: погибли 12 человек
31.10.2021 14:38
Фото: pogovorim.by
Двенадцать человек погибли в результате взрыва в Йемене, передает Al Arabiya.
По предварительным данным, начиненная взрывчаткой машина взлетела на воздух около входа в международный аэропорт в Адене.
Власти квалифицировали случившееся как теракт. Со ссылкой на местных правоохранителей отмечается, что заминированный автомобиль взорвался у въезда на контрольно-пропускной пункт, рядом с которым находится отель при воздушной гавани.
О своей причастности к взрыву на юго-западе Йемена пока не объявила ни одна из радикальных группировок, действующих в этой части страны.
Вооруженный конфликт в Йемене не утихает с весны 2014 года. Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, оказывает поддержку президенту Абд-Раббу Мансуру Хади. Повстанцы-хуситы, взявшие под своей контроль некоторые регионы Йемена, продолжают противостояние.
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